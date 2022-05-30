بلدية بنغازي تبحث مع شركة (ليبيا نفط ) تدابير الآمن والسلامة في محطات الوقود .

طرابلس 29 مايو 2022 (وال) – بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع رئيس مجلس الإدارة شركة ليبيا نفط لتوزيع الوقود عمر الشامخ تدابير الآمن والسلامة في محطات الوقود .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الملس البلدي بحضور عضوي مجلس إدارة الشركة المهدي محمد صالح وعبدالواحد الدرسي.

وجرى خلال اللقاء التنسيق بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للتقيد التام بالمواصفات والمعايير المُتعلقة بالأمن السلامة في محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل، وتحديد توقيت تزويد المحطات بالوقود خاصة تلك الواقعة داخل المدينة.

كما تم الاتفاق على مُتابعة التفتيش على جميع محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل وتكثيف برامج التوعية للعاملين في هذا المجال ، حرصاً على تحقيق الأمن والسلامة العامة في هذه المرافق .

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