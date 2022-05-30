ألمانيا تغير دستورها من أجل إنشاء صندوق دفاع

أكدت وزارة المالية الألمانية موافقة ألمانيا على تغيير دستور البلاد بهدف إنشاء صندوق دفاع بقيمة 100 مليار يورو.

وأشارت إلى أن أموال الصندوق سيتم استخدامها على مدى سنوات عدة؛ من أجل زيادة ميزانية الدفاع الألمانية بنحو 50 مليار يورو، ولكي تحقق البلاد أهداف حلف شمال الأطلسي في إنفاق 2% من ناتجها الاقتصادي على الدفاع بشكل سنوي.

يذكر أن ألمانيا وافقت على تغيير الدستور لتعزيز قوة الجيش وحماية البلاد من أي خطر في المستقبل، خاصة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي بدأ في فبراير الماضي.

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