كوريا الجنوبية تخصص نحو 50 مليار دولار لدعم التجار المتضررين من كورونا.

سيول 30 مايو 2022 (وال) – صادق مجلس الوزراء بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين على ميزانية إضافية قدرها 62 تريليون وون (49.4 مليار دولار) بهدف مساعدة صغار التجار المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي “هان دوك سو” إن الميزانية الإضافية تؤكد التزام الحكومة الجديدة بتقديم الدعم للفئات الضعيفة التي كانت أكثر تضررا من الجائحة وارتفاع الأسعار، بدلا من تقديم منح لجميع المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن البرلمان وافق على مشروع الميزانية الإضافية أمس الأحد.

وأوضحت الوكالة أن الميزانية الإضافية، وهي الأعلى على الإطلاق تهدف إلى تنفيذ خطة إنفاق بقيمة 39 تريليون وون، من بينها تقديم منح نقدية لصغار التجار، حيث سيكون حوالي 3.71 مليون شخص من التجار وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر مؤهلين للحصول على معونات نقدية تتراوح بين 6 ملايين وون و10 ملايين وون لكل منهم. كما سيتم تخصيص 23 تريليون وون في صورة منح للحكومات الإقليمية.

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