وزيرة خارجية فرنسا تستعد للقاء الرئيس الأوكراني في كييف

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا وصولها إلى العاصمة الأوكرانية كييف؛ من أجل لقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في وقت لاحق من يوم 30 مايو الجاري.

وقالت كولونا إن الزيارة تأتي بمثابة التأكيد على تضامن فرنسا مع أوكرانيا ودعمها لها في مواجهة الهجوم الروسي.

وتأتي الزيارة وسط انتقادات كبيرة طالت فرنسا من قبل المحللين السياسيين والدبلوماسيين الذين يرون أنها لم تقدم الدعم الكافي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعًا في 30 مايو؛ من أجل تجديد دعم لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، خاصة مع تقدم القوات الروسية في إقليم دونباس شرق البلاد وسيطرتها على مدينة سييرودونتسك.

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