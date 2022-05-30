الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بجدري القرود

سجلت وزارة الصحة بدولة الإمارات 3 إصابات أخرى بجدري القردة وذلك بعد أسبوع تقريبا من إعلانها لأول إصابة بهذا الفيروس.

هذا ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل بشأن المصابين.

وكانت الإصابة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 29 عاما كانت تزور البلاد من غرب إفريقيا.

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