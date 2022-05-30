ليبيا نيوز

نساء أفغانستان يطالبن بحق العمل والتعليم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خرجت مجموعة من النساء والفتيات الأفغانيات في العاصمة كابل في مسيرة طالبن خلالها بحقوقهن في العمل والتعليم وحق كل نساء البلاد وقد رددن هتافات شعارها “خبز.. عمل .. حرية”، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتجمعت 20 سيدة وفتاة أمام وزارة التعليم الأفغانية في كابول وهتفن “التعليم حقي.. أعيدوا فتح المدارس، وسارت المتظاهرات لمسافة محدودة قبل إنهاء المسيرة، بينما انتشرت عناصر حركة طالبان في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة امتداد لسلسلة من الاحتجاجات النسوية على القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان على النساء منذ استولت على السلطة، في شهر أغسطس 2021، حيث قلصت الحركة المتشددة المكاسب الهامشية التي حققتها النساء خلال فترة التدخل العسكري الأميركي في البلاد، والتي استمرت 20 عامًا.

وقد حظرت طالبان على عشرات آلاف الفتيات ارتياد المدارس الثانوية، بينما منعت النساء من العودة إلى العديد من الوظائف العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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