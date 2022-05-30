نساء أفغانستان يطالبن بحق العمل والتعليم

خرجت مجموعة من النساء والفتيات الأفغانيات في العاصمة كابل في مسيرة طالبن خلالها بحقوقهن في العمل والتعليم وحق كل نساء البلاد وقد رددن هتافات شعارها “خبز.. عمل .. حرية”، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتجمعت 20 سيدة وفتاة أمام وزارة التعليم الأفغانية في كابول وهتفن “التعليم حقي.. أعيدوا فتح المدارس، وسارت المتظاهرات لمسافة محدودة قبل إنهاء المسيرة، بينما انتشرت عناصر حركة طالبان في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة امتداد لسلسلة من الاحتجاجات النسوية على القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان على النساء منذ استولت على السلطة، في شهر أغسطس 2021، حيث قلصت الحركة المتشددة المكاسب الهامشية التي حققتها النساء خلال فترة التدخل العسكري الأميركي في البلاد، والتي استمرت 20 عامًا.

وقد حظرت طالبان على عشرات آلاف الفتيات ارتياد المدارس الثانوية، بينما منعت النساء من العودة إلى العديد من الوظائف العامة.

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