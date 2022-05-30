خلال لقائه عميد بلدية ابوسليم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية التى تتعاون مع الشركة .

طرابلس 30 مايو 2022 م ( وال ) – التقي رئيس مجلس إدارة الشركة العام للكهرباء ” وئام العبدلي” أمس الاحد مع عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر موقعها على «فيسبوك» إن اللقاء خُصِّص لمناقشة حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولًا إلى القضاء عليه داخل البلدية.

وأضافت الشركة أن لقاء العبدلي و الحامدي يأتي بناء على الاتفاق بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة الحكم المحلي، موضحة أنه وحسب الاتفاق ستأخذ البلدية جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط».

من جانبه اكد رئيس مجلس إدارة الشركة العام للكهرباء ” وئام العبدلي ” في كلمتة بالمناسبة عدم طرح أحمال في البلدية التي تتعاون مع الشركة وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن الأحمال ، داعيا كافة البلديات أن تحذو حذو بلدية أبوسليم خدمة للمواطن وتقليل الهدر في استهلاك الطاقة المكلفة.

وفي مرضوع ذي صلة نوهت بلدية أبوسليم عبر موقعها على «فيسبوك» بعقد اجتماع موسع اليوم الإثنين بديوان البلدية برئاسة عميد البلدية مع الجهات ذات العلاقة الأمنية والخدمية والضبطية، وذلك من أجل وضع خطة عمل لضبط المخالفين والتقليل من الهدر للطاقة المكلفة.

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