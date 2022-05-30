ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 30 مايو 2022 م ( وال )  نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين  30 مايو 2022 م  اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح شرقي إلى شلوق على ساحل الخمس ومصراتة بينما يكون متغير الاتجاه الى براني على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر و البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ و الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

      • السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح براني الى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من راس لأنوف الى شحات بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 0.75) متر  و البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ و الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل شحات وذلك لأحتمال ظهور ضباب خفيف.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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