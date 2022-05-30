طرابلس 30 مايو 2022 م ( وال ) نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين 30 مايو 2022 م اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح شرقي إلى شلوق على ساحل الخمس ومصراتة بينما يكون متغير الاتجاه الى براني على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر و البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ و الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح براني الى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من راس لأنوف الى شحات بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 0.75) متر و البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ و الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل شحات وذلك لأحتمال ظهور ضباب خفيف.