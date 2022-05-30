رئيس المجلس الرئاسي يبحث آخر المستجدات مع السفير الجزائري لدى ليبيا

طرابلس 30 مايو 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الإثنين، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سليمان شنين.

وبحث اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا، وسُبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وأكد سفير الجزائري للسيد الرئيس دعم الجزائر قيادة وشعبًا لمجهودات المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار. (وال) ح س/ ر ت

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