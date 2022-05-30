رئيس المجلس الرئاسي يبحث آخر المستجدات مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا

طرابلس 30 مايو 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الإثنين، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا السيدة كارولاين هرندل”.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء؛ على موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

بدورها، أشادت السفيرة البريطانية بدور الرئيس في المحافظة على الاستقرار والهدوء، مؤكدة على استمرار دعمها لخطوات المجلس الرئاسي. (وال) ح س / ر ت

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