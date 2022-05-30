شركة الواحة النفطية تباشر في تفعيل عدد 10 من الآبار النفطية المقفلة بحقول الشركة المختلفة.

طرابلس 30 مايو 2022 م ( وال ) باشرت شركة الواحة النفطية في تفعيل عدد 10 من الآبار المقفلة بحقول الشركة المختلفة في إطــــار الجهود التي تبذلها إدارة هندسة المكامن والإنتاج بشركة الواحة للنفط ، من أجل المحافظة على مستويات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية من مختلف المكامن النفطية ،.

وأعلنت الشركة أن تفعيل الآبار المقفلة وإعادة وضعها على الإنتاج ، يتم من خلال برنامج مكثف لتحديد الأسباب ووضع بـــرامج الصيانة اللازمة لمعالجة المشاكل الميكانيكية والمكمنية الفنية التي تحول دون استمرار إنتاجها ،.

حيث عقد اجتماع فني بين مختصي إدارة هندسة المكامن والإنتاج ومختصي شركة هاليبورتن للخدمات النفطية ، تم خلاله تشكيل فريق عمل فني مشترك من مختصي الشركتين لدراسة و تحليل أسباب الإقفال وتحديد الطرق المثلى والتقنيات المطلوبة لتفعيل تلك الآبار،.

ويستهدف هذا البرنامج في مرحلته الأولى ، تفعيل عدد عشرة آبار مقفلة لأسباب فنية مختلفة ومن المتوقع تحقيق إنتاج مضاف بعد صيانتها يصل إلى 3500 برميل يومياً .