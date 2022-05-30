وزارة الداخلية تبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة اليابانية بطرابلس

طرابلس 30 مايو 2022 (وال)- اجتمع مدير ‏الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لواء وسام بن جامع اليوم الإثنين، مع القائم بالأعمال بالإنابة منسق اليابان الخاص إلى ‏ليبيا ماساكي اماديرا، السكرتير الأول بالسفارة اليابانية في ‏طرابلس امانيه كوباشي، بحضور مدير ‏إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان.‏

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر ‏السفارة اليابانية في طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الحماية والحراسة من قِبل الإدارة ‏العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لمقر السفارة اليابانية، كما تطرق الاجتماع أيضاً، إلى عدة مسائل أمنية ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا واليابان. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال