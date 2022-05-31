جهاز الطب العسكري يتسلم المستشفى العسكري الزنتان لإعادة تأهيله.

الزنتان 30 مايو 2022م (وال) ـ تسلم جهاز الطب العسكري “المستشفى العسكري الزنتان”؛ تمهيداً لإعادة تأهيله بما يُمكّنه من تقديم خدماته لأفراد الجيش الليبي.

وقال مدير عام جهاز الطب العسكري الدكتور “إبراهيم الرايس” أن الجهاز تسلّم المستشفى رسمياً، عبر لجنة مكلفة من مدير عام الجهاز وأن إجراءات التسليم والاستلام تمت وفق الطرق القانونية.

وأكد “الرايس” أن إداراته ستولي اهتماماً بالمستشفى، كونه صرحا طبيا يعول عليه في تقديم الخدمة لأفراد الجيش الليبي والمدنيين عموماً، موضحاً أن أولى الخطوات التي سيعمل عليها، هو توفير العناصر الطبية، والطبية المساعدة التي يعاني المستشفى من نقص حاد فيها.

يُشار إلى أن المستشفى العسكري الزنتان تم افتتاحه في أكتوبر من العام 2016م.