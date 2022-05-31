بريطانيا تعلن إرسال طائرات لحماية سماء قطر أثناء كأس العالم.

لندن 30 مايو 2022 (وال)- أعلن وزير الدفاع البريطاني ” بين والاس ” أن بلاده سترسل طائرات من نوع “تايفون” تابعة لسلاح الجو الملكي للمشاركة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأوضح الوزير البريطاني أن ضباط سلاح الجو الملكي والبحرية سينفذون دوريات في سماء قطر أثناء البطولة لحمايتها من أعمال الإرهاب.

وذكر مصدر أمني لصحيفة “تلغراف” أن وزارة الدفاع البريطانية “ستدعم قطر بقدرات عسكرية لمواجهة الإرهاب والتهديدات الأخرى للبطولة من خلال استخدام الأمن البحري والتخطيط العملياتي ودعم القيادة والسيطرة”.

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