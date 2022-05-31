لـ”خنقها ماليًا”.. إجراء أوروبي يقوض صادرات روسيا النفطية

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حظر ثلثي وارداته من النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022.

وفي تغريدة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نشرها في وقت متأخر ليلة الاثنين، قال إن الإجراء الأوروبي يستهدف بالأساس العائدات المالية التي تعزز قدرات موسكو على إدارة الحرب مع أوكرانيا، إذ أنه من المنتظر أن تفقد روسيا نتيجة الإجراء الأوروبي 10 مليارات دولار سنويًا، بينما ستحافظ موسكو على صادراتها إلى دول المجر وسلوفاكيا والتشيك التي ستدر عليها 6 مليارات دولار كل عام.

ويعيش العالم أزمة ارتفاع غلاء أسعار على وقع الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي، إذ تغطي الدولتان ثلث حاجة العالم من الحبوب.

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