نيبال تعلن انتشال جثث جميع ضحايا الطائرة المنكوبة.

كاتماندو 31 مايو 2022 (وال) – أنهى رجال الانقاذ في نيبال اليوم الثلاثاء عملية انتشال جثث جميع ضحايا الطائرة التي تحطمت قبل يومين وعددهم 22 شخصا.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية “ديو شاندرا” إنه تم انتشال جثث جميع ركاب الطائرة الذين قضوا في الحادث وعددهم 22 شخصا، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم و19 راكبا (16 نيباليا وألمانيان وأربعة هنود).

وذكرت الشرطة النيبالية إن جهود الإنقاذ استغرقت وقتا أطول من المتوقع بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة التضاريس.

وتحطمت الطائرة يوم الأحد الماضي بعد 15 دقيقة من إقلاعها من مدينة بوخارا السياحية، وهي في طريقها إلى منطقة جومسوم السياحية، في رحلة تستغرق 20 دقيقة.

وأعلنت السلطات النيبالية تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

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