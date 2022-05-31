باريس تطالب بتحقيق فوري بمقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن وبشفافية بشأن ملابسات مقتل الصحفي الفرنسي فريدريك لوكليريموف في أوكرانيا، الاثنين، عندما أصاب قصف السيارة التي كان يستقلها بالقرب من سيفيرودونيتسك.

وأشارت كولونا، التي زارت أوكرانيا الاثنين، إلى أن الصحفي أصيب بجروح قاتلة عندما كان على متن حافلة مع مدنيين، ما يجعل مقتله جريمة مزدوجة استهدفت قافلة إنسانية وصحفيا.

وذكرت أنها تحدثت إلى حاكم لوجانسك وطلبت من الرئيس فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق، وأكدا لها أنهما سيقدمان المساعدة والدعم.

وأشار زيلينسكي إلى أن لوكليريموف هو الشخص الـ 32 من العاملين في المجال الإعلامي الذي يُقتل منذ بدء الحرب.

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