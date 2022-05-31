ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الاتحاد الأوروبي الحد من استيراده من روسيا.

لندن 31 مايو 2022 (وال) – ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي الحد من استيراد النفط من روسيا، أحد أبرز منتجي الذهب الأسود في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.81% إلى 123.87 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”،بنسبة 3.48% إلى 119.08 دولار للبرميل.

وأمس الاثنين اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” إلى أن “مجلس الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على وضع اللمسات النهائية لحظر قرابة 90% من جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام”.. مضيفة “سنعود قريبا إلى موضوع الـ10% المتبقية التي تنقل عبر خطوط الأنابيب”.

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