ليبيا نيوز

مقاومة مستميتة أمام قصف روسي عنيف على سيفيرودونيتسك الأوكرانية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك إلى أن القوات الروسية دخلت الاثنين ضواحي مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، واصفًا القتال بأنه شرس جدًا وسط أنقاض مدينة أصبحت محور هجوم موسكو.

وجعل القصف الروسي المتواصل القوات الأوكرانية في حالة دفاع عن الأنقاض في سيفيرودونيتسك، لكن رفضها الانسحاب أدى إلى إبطاء الهجوم الروسي الضخم في مختلف أنحاء منطقة دونباس.

من جانبه، أشار زعيم جمهورية لوجانسك إلى أن القوات الروسية سيطرت على حوالي ثلث المدينة، لكن هجومها يستغرق وقتا أطول مما كانت تأمل.

ولفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن أكثر من ثلثي المساكن في المدينة دمر بالكامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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