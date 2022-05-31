انفجار سيارة ملغومة في مدينة أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية

أسفر انفجار سيارة ملغومة في مدينة ميليتوبول الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما وصفته لجنة تحقيق روسية ومسؤول أوكراني بأنه ربما يكون من تنفيذ أوكرانيين معارضين لروسيا.

وأشارت اللجنة الروسية إلى أن الانفجار وقع قرب بناية سكنية وسط المدينة في وقت توزيع مساعدات إنسانية، فيما أشار إيفان فيدوروف رئيس بلدية ميليتوبول الذي أصبح الآن خارج المدينة إلى أن البناية تعود لرئيس الإدارة المعيّنة من روسيا.

من جانبه، ندد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالانفجار، واصفًا الهجمات على البنية التحتية المدنية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بأنها “مشينة”.

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