ليبيا نيوز

موسكو: رفض بايدن إرسال صواريخ متطورة قرار عقلاني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكنها أن تصل إلى روسيا بأنه “عقلاني”.

كان بايدن أشار إلى أن واشنطن لن ترسل أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ردًا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن إدارته تدرس الاستجابة لمطالب أوكرانية، بالحصول على أنظمة بمدى أطول تعرف باسم أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم.إل.آر.إس) التي يمكنها أن تطلق وابلا من الصواريخ يقطع مئات الأميال، ومن شأنها، بحسب تصريحات الحكومة الأوكرانية؛ أن تقلب موازين الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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