موسكو: رفض بايدن إرسال صواريخ متطورة قرار عقلاني

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكنها أن تصل إلى روسيا بأنه “عقلاني”.

كان بايدن أشار إلى أن واشنطن لن ترسل أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ردًا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن إدارته تدرس الاستجابة لمطالب أوكرانية، بالحصول على أنظمة بمدى أطول تعرف باسم أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم.إل.آر.إس) التي يمكنها أن تطلق وابلا من الصواريخ يقطع مئات الأميال، ومن شأنها، بحسب تصريحات الحكومة الأوكرانية؛ أن تقلب موازين الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

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