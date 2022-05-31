للمرة السابعة على التوالي.. نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني

انتخب البرلمان اللبناني نبيه بري رئيسًا له للمرة السابعة على التوالي وذلك خلال جلسته الأولى منذ انتخابه في 15 مايو الجاري.

وفاز بري، الذي يقود حركة أمل، ويشغل منصب رئيس البرلمان منذ عام 1992، بالأغلبية المطلوبة وهي النصف زائد واحد، بحصوله على 65 صوتًا في البرلمان المكون من 128 عضوًا، وهي أقل مرة يحصل فيها بري على عدد أصوات على الإطلاق، مما يعكس التغييرات في البرلمان الجديد، إذ خسرت جماعة حزبه وحلفاؤها الأغلبية التي فازوا بها عام 2018، حين حصل بري وقتها على 98 صوتًا.

وشارك في الجلسة لأول مرة في البرلمان 12 نائبًا من الوافدين الجدد المعارضين، بينهم بعض الذين شاركوا في حركة الاحتجاج.

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