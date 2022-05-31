الرئيس التونسي يهاجم لجنة البندقية ويهدد بطرد أعضائها

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد لجنة البندقية، مهددا بطرد ممثليها من تونس، وتعليق عضوية البلاد فيها، ردًا على تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في البلاد.

واعتبر سعيد، خلال استقباله في قصر قرطاج وزير الخارجية عثمان الجرندي، أن تقرير اللجنة تدخل سافر وغير مقبول، وأن أعضاءها أشخاص غير مرغوب بهم في تونس، طالبًا منه إنهاء عضوية البلاد في اللجنة إذا اقتضى الأمر.

وأشارت لجنة البندقية، وهي لجنة خبراء تابعة لمجلس أوروبا، في تقريرها، إلى أن انتخاب البرلمان الجديد يجب أن يتم قبل تنظيم الاستفتاء.

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