نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي

بيروت 31 مايو 2022 (وال) -انتخب مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة على التوالي، في أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد الذي بات يضم بعد الانتخابات النيابية الأخيرة كتلا غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة.

ولفتت خلال عملية فرز الأصوات أوراق اعتبرت ملغاة لكنها حملت تعابير تؤشر الى اعتراضات واضحة على انتخاب بري، وعلى الوضع القائم في البلاد التي شهدت قبل أكثر من سنتين حركة شعبية احتجاجية واسعة ضد الطبقة السياسية، انبثق منها في الانتخابات النيابية الأخيرة (13) نائبا مستقلا دخلوا البرلمان في ظاهرة غير مسبوقة.

ويأتي انتخاب بري (84) عاما، الذي يعتبر صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي، والأرجح في العالم، بعد سلسلة أزمات شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة، بينها انهيار اقتصادي متسارع واحتجاجات غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار، كارثي في مرفأ بيروت

وفاز بري بأصوات (65) نائبا من إجمالي (128) يشكلون أعضاء البرلمان، مقابل (23) ورقة بيضاء، و (40) ورقة ملغاة، وكان قد حصد (98) صوتا في العام 2018، ومنذ العام 1992، يعد هذا أدنى عدد أصوات يحصل عليه.

وكان بري المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان التي تعود في لبنان الى الطائفة الشيعية، وذلك لكون حزب الله وحركة أمل التي يترأسها بري حصدا مجمل المقاعد النيابية الشيعية في المجلس البالغ عددها (27).

-من هو نبيه بري؟

ولد بري عام في 28 يناير 1938 في مدينة فريتاون، عاصمة سيراليون، ووالده مصطفى بري كان أحد وجهاء بلدة تبنين الجنوبية.

تلقى علومه الابتدائية والمتوسطة والثانوية، متنقلا بين مدارس تبنين وبنت جبيل وصور والمقاصد والحكمة في بيروت.

حصل على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1963، ثم أكمل دراساته العليا في الحقوق في جامعة السوربون في باريس.

خلال دراسته الجامعية في لبنان، أصبح رئيسا للاتحاد الوطني للطلبة في الجامعة اللبنانية، وبعد أن أنهى فترة التدريب في مجال المحاماة، بدأ حياته المهنية.

على الصعيد السياسي كان بري يحمل أفكارا قومية، ونشط في صفوف حزب البعث في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وفي أواسط الستينات تعرف بري على الإمام موسى الصدر وتأثر بأفكاره، ونشأت بينهما علاقة قوية، حتى بات واحدا من المقربين جدا إلى الصدر، وأحد أبرز مساعديه.

شارك في عام 1984، في حكومة الوحدة الوطنية كوزير لإعادة إعمار الجنوب، ولاحقا عمل وزيرا للعدل، ثم وزيرا للموارد الكهربائية والمائية في حكومة رشيد كرامي.

كما عمل بري وزيرا مرة أخرى بين عامي 1989 و 1992، عندما انتخب رئيسا لمجلس النواب اللبناني في 20 نوفمبر، وظل يشغل هذا المنصب منذ ذلك التاريخ.(وال بيروت) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال