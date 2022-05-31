الخارجية الأميركية: المضايقات الإيرانية للسفن تشكل تهديدًا لأمن الملاحة

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “بأشد العبارات” احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلتين في مياه الخليج ترفعان العلم اليوناني، بعد تهديد طهران بالرد على مصادرة واشنطن لشحنة نفط احتجزتها أثينا قبالة سواحلها.

واعتبر بلينكن، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أن المضايقات الإيرانية المتواصلة للسفن والتدخل في الحقوق والحريات الملاحية تشكّل تهديدا لأمن الملاحة والاقتصاد العالمي.

وشدد على أن الولايات المتحدة تقف لدعم الدولة الحليفة لها في حلف شمال الأطلسي في مواجهة هذا الاحتجاز غير المبرر.

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