وزير الصحة يتفقد مرضى عمليات القلب بالمركز الوطني لعلاج أمراض القلب – تاجوراء.

تاجوراء 31 مايو 2022 م ( وال ) تفقّد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح»، أمس الإثنين، الحالة الصحية للمرضى في أقسام الإيواء، والعناية، بالمركز الوطني لعلاج أمراض القلب – تاجوراء، عقب اجراء العمليات الجراحية بمشاركة الطبيب الزائر ” ابراهيم بدر )استشاري أمراض القلب والشرايين بكندا.

وتجوّل ( ابوجناح ) داخل أقسام العناية والأشعة والطوارئ، بمركز تاجوراء للقلب – مطلعا على سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات التي يقدمها المركز.

وعلى هامش الزيارة، عقد وزير الصحة اجتماعًا بحضور رئيس ديوان المحاسبة «خالد شكشك»، ومدير عام المركز «عبدالرووف فارس»، والطبيب الزائر «إبراهيم بدر» استشاري أمراض القلب والشرايين بكندا تم خلاله مناقشة جملة من الملفات الهامة، أبرزها، توطين علاج امراض القلب واجراء العمليات الجراحية للمرضى وكذلك صيانة محطات التحلية، وتطوير الأقسام ووحدات العناية الفائقة، ودعم خدمات القسطرة العلاجية والتشخيصية وجراحة القلب المفتوح، واستكمال تنفيذ اتفاقية «نوڤك» بشأن إجراء جراحات قلب أطفال، .

وعلى نحو متصل، التقى ( ابوجنا ح ) عددًا من المراجعين، مستمعا إلى ملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكدا حرص الوزارة على دعم الخدمات الطبية لمرضى القلب، وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء.