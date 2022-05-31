المؤسسة الوطنية للنفط تطلق برنامج لتدريب المئات من الشباب الباحثين عن عمل عبر تطبيق “ساب” .

طرابلس 31 مايو 2022 م ( وال ) أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط برنامج لتدريب الباحثين عن عمل عبر تطبيق “ساب” بالتعاون مع شركة سرت ومعهد النفط للتدريب والتأهيل لتوفيرهم الدعم اللوجستي لنجاح هذا البرنامج.

ويستهدف البرنامج التدريبي بتمويل من شركة ساب العالمية تدريب المئات من الشباب وخريجي الجامعات وتأهيلهم ” والدفع بالعناصر الشابة، خاصة في مجال تقنية المعلومات، وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن للاستفادة من محتويات البرنامج الذي سيسهم في التحاقهم بشركات القطاع وتزويدهم بإلمام كافٍ بتطبيقات ساب الجاري استعمالها.

ويستغرق التدريب الذي سيكون عن بُعد، 12 أسبوعا، ويتوزع المتدربون على مجموعتين، الأولى في قاعات شركة سرت، والثانية في قاعات معهد النفط.

حضر انطلاق البرنامج التدريبي،المدراء العامون لإدارات تنمية الموارد البشرية محمد أبولعج، والحاسب الآلي والاتصالات محمد بشر، وعضو لجنة الإدارة بمعهد النفط للتدريب والتأهيل علي القاضي، ومدير إدارة الحاسب الآلي بالمؤسسة صلاح هندر.

وحضر عبر الدائرة المغلقة: مدراء إدارات تقنية المعلومات و التدريب بشركة سرت والمدير الإقليمي لشركة “ساب” والمشرف العام لبرامج التدريب بشركة “ساب” .