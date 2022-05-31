رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتفقد سيّر العمل بالسفارة الليبية والمكتب الصحي والقنصلية العامة بتونس

تونس 31 مايو 2022 (وال)- قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي اليوم الثلاثاء، بزيارة تفتيشية شملت أقسام السفارة الليبية والمكتب الصحي والقنصلية العامة بتونس، للوقوف على سيّر العمل اليومي بهذه الأقسام والمكاتب.

واجتمع الشنطي خلال زيارة بالقائم بأعمال السفارة والقنصل العام، بحضور رؤساء المكاتب والملحقيات والموظفين بالسفارة والقنصلية، تم فيه مناقشة المشاكل والعراقيل والتي تواجه العمل الإداري لتسهيل تقديم الخدمات للمواطن والجالية الليبية بتونس.

كما اجتمع الشنطي مع بعض المواطنين المراجعين، واستمع لآرائهم ومشاكلهم ووعد بتسهيل الإجراءات الإدارية لتقديم أفضل الخدمات. (وال)

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