روما: أكثر من 18 ألف مهاجر وصلوا سواحل إيطاليا منذ بداية العام

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن 18,841 مهاجرًا غير قانوني وصلوا إلى سواحل البلاد في الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وفق ما نقلته وكالة “آكي” للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أن 371 مهاجرًا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال اليومين الماضيين، مما يرفع العدد الإجمالي للوافدين عبر البحر منذ بداية شهر مايو إلى 8,080 مهاجرًا.

وأضافت الوزارة أن 18% من المهاجرين مصريون إضافة إلى 16% بنغاليين و12% تونسيين و11% أفغان و11% سوريين و7% من ساحل العاج و5% من غينيا و3% لكل من إيران إريتريا و2% من السودان، لافتة إلى أن 3,689 شخصًا لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية.

وبحسب إحصائيات الوزارة الإيطالية؛ فإن إيطاليا شهدت خلال نفس الفترة من العام 2021 وصول 14,412 مهاجرًا، 5,024 مهاجرًا خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

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