الشرطة التركية تواجه محتجين في ذكرى احتجاجات 2013

أحيا محتجون أتراك في محيط ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول، الثلاثاء، الذكرى السنوية للمظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد والتي خرجت قبل 9 سنوات في حديقة جيزي القريبة.

وواجهت شرطة مكافحة الشغب المسلحة بالدروع المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعت تقدم الحشود التي حاولت دخول ميدان تقسيم وشارع الاستقلال الرئيس، فيما هتف المحتجون “أردوغان سيذهب لا يوجد طريق آخر”.

كما اصطدمت مجموعات صغيرة من المحتجين مع الشرطة في مناطق أخرى بالقرب من تقسيم لدى محاولتهم السير نحو الميدان، فيما تجمع نحو 1,000 شخص في شارع بالقرب من ميدان تقسيم مساء الثلاثاء، حاملين صور الذين حكم عليهم بالسجن، كما رفعوا صورا من قتلوا عندما تدخلت الشرطة في عام 2013، بالإضافة إلى لافتة كُتب عليها “الظلام سيختفي، وستبقى جيزي”.

تجدر الإشارة إلى أن مظاهرات 2013 تمثل أكبر تحدٍ شعبي لحكم رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، فيما يساوي أردوغان، الذي يتولى رئاسة تركيا الآن، بين هؤلاء المحتجين والمسلحين الأكراد والمتهمين بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

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