بايدن ومساعدوه يدرسون إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

يدرس الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض ، الثلاثاء، فيما أوضح بايدن للصحفيين إن أرسال هذه الأنظمة إلى أوكرانيا أنظمة ليست لضرب روسيا.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد قيد الدراسة، لكن لا شيء له قدرات هجومية بعيدة المدى خارج نطاق الاستخدام في ساحة المعركة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد أفاد، السبت الماضي، أن أوكرانيا بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمرك ومدافع هاوتزر الذاتية الدفع من الولايات المتحدة، فيما يعمل بايدن وفريقه على حزمة جديدة من العتاد العسكري باستخدام أموال من مخصصات في الميزانية حجمها 40 مليون دولار وافق عليها الكونغرس.

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