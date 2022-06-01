وزارة الداخلية تفتتح مكتب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس بمقر جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية

طرابلس 31 مايو 2022 م ( وال ) افتتحت وزارة الداخلية اليوم بطرابلس مكتب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمقر جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية ضمن جهود الوزارة لتقديم افضل الخدمات الانسانية والرعاية للمهاجرين .

ويضم مكتب الترحيل على عدة مرافق خدمية حديثة مزودة بكل الاحتياجات لراحة المهاجرين ومقهى خاص لتوفير الغذاء للمهاجرين

وحضر احتفالية الافتتاح وزير الداخلية “خالد مازن” ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد “محمد الخوجة” وعدد من الضباط وضباط الصف والعاملين بمكاتب ومراكز الهجرة الغير شرعية وعدد من ضباط ‏وضباط الصف بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.‏

وأكد وزير الداخلية في كلمة ألقاها في الافتتاح أن تدشين هذا المكتب يأتي ‏تنظيما لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وأن وزارة ‏الداخلية تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات حكومة ‏الوحدة الوطنية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد من تدفق ‏المهاجرين.‏

وأضاف أن الوزارة تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف ‏تدفق المهاجرين إلى أوروبا بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية، مؤكدا على أن افتتاح ‏المكتب جاء استجابة لعدة ظروف ووضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي ‏وضعت في هذا الشأن.‏

وأثنى ( خالد مازن ) على المجهودات التي تبدل من قبل مكونات وزارة الداخلية المعنية ‏بالتعامل مع هذه الشريحة بكل إنسانية من أجل تخفيف المعاناة عليهم إلى حين ‏استكمال اجراءاتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.

جدير بالذكر بأن هذا المكتب يتيح التواصل مع قنصليات بلدان المهاجرين لاتخاذ الاجراءات حيال ترحيلهم إلى دولهم .