وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة يبحث مع لجنة التنمية بمجلس النواب التنمية المستدامة في البلديات.

طرابلس 31 مايو 2022 م (وال)- تركز لقاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” مع رئيسة لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراس” على بحث موضوع التنمية المستدامة بالبلديات.

وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بطرابلس على أهمية التنمية المحلية بالبلديات والذي يمكن الاستفادة منها مستعرضا المجالات التي تعمل عليها البلديات في التنمية المستدامة

بدورها عرضت النائبة “ربيعة أبوراس” على الوزير بعض الاستراتيجيات والبرامج التنمية التي يمكن استغلالها وإمكانية العمل عليها في برنامج تنمية البلديات.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على دعم الشراكة بين الوزارة ولجنة التنمية بمجلس النواب، وإطلاق منتدى التنمية المحلية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات التي سيعمل بها والاستفادة منها.

كما تناول اللقاء بحث الموضوعات الخاصة ببلدية حي الأندلس والقضايا ذات العلاقة بتطوير خدمات البلدية.

(وال )