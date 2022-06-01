بليحق : مجلس النواب دعا النائب العام إلى التحقيق مع المتجاوزين في قضايا فساد وإساءة استخدام السلطة.

طرابلس 31 مايو 2022 ( وال )- قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” اليوم الثلاثاء إن اجتماع سرت ناقش مشروع الميزانية وتعديله قبل البت فيه من مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف ” بليحق ” في مؤتمر صحفي عقده عقب انعقاد الاجتماع الذي خصص لتدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 أنه تم إلزام جميع رؤساء الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب بالتقيد بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب، معتبرا أي جسم يخالف ذلك فاقد للشرعية.

وأوضح أن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وقانون المرتبات الموحد ستعرض خلال الأيام القادمة على مجلس النواب.

كما أضاف ” بليحق ” بأنه تم خلال الاجتماع دعوة النائب العام إلى ضرورة اتخاذ إجراءات والتحقيق مع المتجاوزين في قضايا فساد أو إهدار المال العام أو إساءة استخدام السلطة.

كما تم مطالبة الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بوضع خطة لمعالجة أزمة الغذاء المتوقعة خلال الفترة المقبلة نتيجة الأوضاع الدولية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة ابلاغ بعثة الأمم المتحدة وبعثات الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن بمخرجات الاجتماع.

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