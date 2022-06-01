سفير أمريكا لدى ليبيا : سنواصل مساعدة ليبيا في تطوير قدراتها في مجال أمن الحدود.

طرابلس 31 مايو 2022م ( وال ) – قال السفير الأميركي لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” إن الحفاظ والسيطرة على الحدود الوطنية ضد المهربين والمتاجرين بالبشر والإرهابيين المحتملين هو وظيفة حيوية لأي دولة.

جاء ذلك خلال لقاء (20 ) ضابطًا ليبيًا من الجمارك والجوازات ومكافحة الإرهاب شاركوا في ورشة تدريبية حول مكافحة التهريب، احتضنتها العاصمة التونسية ضمن برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود بالسفارة وفقا لما نشرته السفارة الامريكية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وعبّر السفير الأميركي خلال اللقاء عن سرور الولايات المتحدة لمساعدة ليبيا في تطوير قدراتها في مجال أمن الحدود.

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