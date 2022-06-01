اليوم بشرم الشيخ .. انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 

شرم الشيخ 01 يونيو 2022 (وال) _ تنطلق بمدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأربعاء، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة).

هذا وتستمر الاجتماعات حتى يوم السبت الموافق 4 يونيو 2022م، في ظل تطورات اقتصادية وجيوسياسية مهمة تتسم بالتراجع الملحوظ لجائحة كورونا، وتجدد الأمل في دخول العالم مرحلة التعافي.

وبحسب بيان عن مجموعة البنك سيشارك في الاجتماعات وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها (57) دولة، كما يشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون لمؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما يشارك في الاجتماعات محافظو الدول الأعضاء، حيث إنها تمثل فرصة لتدارس التطورات الجديدة واستشراف آفاق توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في ظل التغيرات الدولية المطردة، بالإضافة لما توفره هذه الاجتماعات من فرص للتباحث مع مؤسسات التمويل المشاركة وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من الخدمات والتمويلات التي تقدمها هذه المؤسسات.

ومن المنتظر أن تشهد اجتماعات هذه السنة -ولأول مرة على مدى أربعة أيام -انعقاد منتدى القطاع الخاص في نسخته الجديدة، بمشاركة ممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تنظيم حفل افتتاح المركز الرئيس للبنك الإسلامي للتنمية في مصر، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي يتوقع البدء في تفعيلها طبقا لاستراتيجية البنك التي تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من الصمود والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. (وال _ شرم الشيخ) إ م

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