أكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين في فيضانات البرازيل

أكدت الحكومة البرازيلية مقتل 106 أشخاص وفقدان 10 آخرين في الفيضانات التي تضرب شمال شرق البلاد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة لأكثر من 6 أيام متواصلة.

وقال حاكم ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية إن أولية السلطات هي العثور على الأشخاص المفقودين وسط الانهيارات الطينية.

من جانبه، نشر الدفاع الوطني تغريدة عبر حسابه في تويتر حذر خلالها، من وقوع المزيد من الفيضانات والانهيارات في الولاية بسبب استمرار هطول الأمطار.

من جهة أخرى، قام الرئيس البرازيلي جابير بولسونارو بزيارة المناطق المتضررة، ووعد بإرسال الدعم ومساعدة العائلات المتضررة.

يذكر أن هذه المرة الرابعة التي تضرب فيها الفيضانات البرازيل منذ بداية العام 2022.

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