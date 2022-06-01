الحشد الشعبي العراقي يعتقل إرهابيا في محافظة صلاح الدين

بغداد 01 يونيو 2022 (وال) -اعتقلت قوة عراقية مشتركة، اليوم الأربعاء، إرهابيا في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، إن “قوة مشتركة من الحشد الشعبي اعتقلت إرهابيا بموجب مذكرة قضائية، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، في منطقة عوينات، جنوبي محافظة صلاح الدين”. وأضاف، أن “القوة تحركت بناء […]

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