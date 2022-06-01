ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات البرازيل إلى 106 على الاقل.

برازيليا 1 يونيو 2022 (وال) – ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 106 أشخاص على الأقل ومازال عشرة في عداد المفقودين ، مع هطول أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد لليوم السادس على التوالي.

وتسعى الحكومة للعثور على المفقودين وسط الانهيارات الطينية والفيضانات العارمة.

وقال الدفاع المدني إنه تم إصدار تحذير من احتمال “مرتفع للغاية” بحدوث مزيد من الفيضانات في بيرنامبوكو، بما يشمل عاصمتها ريسيفي.

وهذه رابع فيضانات كبيرة تضرب البلاد خلال خمسة أشهر ، ففي ولاية ساو باولو في جنوب شرق البلاد لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم بفيضانات في شهر يناير، بينما تسببت الأمطار الغزيرة في ولاية ريو دي جانيرو في مقتل أكثر من 230 شخصًا في الشهر التالي.

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