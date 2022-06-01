الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام يوم 16 يونيو.

تونس 1 يونيو 2022 (وال) – أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في اضراب عام بالمنشآت والمؤسسات العمومية يوم الخميس 16 يونيو .

وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن بيان للاتحاد أن هذا الاضراب يأتي للمطالبة بتطبيق جميع الاتفاقيات الموقعة والدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي الى ترميم القدرة الشرائية .

وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذا الإضراب “احتجاجا على تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لاصلاح المؤسسات العمومية”.

وطالب الاتحاد بالشروع الفوري في اصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء الى الخوصصة الجزئية او الكلية .

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