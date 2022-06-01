الرئيس جون بايدن يعقد اجتماعا وصف بالنادر مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لبحث سبل التصدي للتضخم.

واشنطن 1 يونيو 2022م ( وال ) – عقد الرئيس الأميركي “جو بايدن ” اجتماعًا وصف بالنادرمع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول؛ لمناقشة التضخم المتصاعد ومحاولات الإدارة الديمقراطية السيطرة على ارتفاع الأسعار المدمّر سياسيًا قبل انتخابات منتصف الولاية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس ” بايدن في الاجتماع الذي جرى بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء،قوله «نبحث أهم أولوياتي وهي التصدي للتضخم من أجل الانتقال من تعافٍ تاريخي إلى نمو ثابت»، حسب وكالة «فرانس برس».

وشدد بايدن في تصريح للصحفيين على أنه لا يعتزم انتهاك استقلالية المصرف المركزي، مؤكدًا أن الاحتياطي الفدرالي «يصبّ تركيزه» على التضخم.

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