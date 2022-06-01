أوكرانيا تدعو ماكرون لزيارتها

وجه وزير الخارجية الأوكراني “دميترو كوليبا” دعوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة بلاده قبل انتهاء الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في 30 من شهر يونيو الجاري.

وأشار “كوليبا” إلى أهمية زيارة ماكرون في هذا الوقت لإظهار مزيد من الدعم لأوكرانيا، مضيفاً أنه من الأفضل أن يأتي معه بمزيد من شحنات الأسلحة، فهي أثمن مساعدة يمكن أن تحصل عليها بلاده من فرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر زيارة لماكرون إلى كييف كانت في 8 من شهر فبراير، قبل أسبوعين من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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