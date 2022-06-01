النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي يستقبل القائم بأعمال اليابان

طرابلس 01 يونيو 2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي اليوم الأربعاء، القائم بأعمال اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، الذي نقل تحيات رئاسة بلاده للمجلس الرئاسي.

وأشاد القائم بالأعمال بعمق العلاقات الليبية اليابانية، مؤكداً العمل على تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين في عديد المجالات، مبدياً رغبة الشركات اليابانية في استئناف عملها في ليبيا.

وقدم أماديرا للسيد النائب؛ دعوة لمشاركة ليبيا في الملتقى الاقتصادي الياباني الأفريقي المزمع عقده في تونس خلال شهر أغسطس القادم، والذي يهدف لتطوير الاقتصاد في أفريقيا، بحضور قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، مؤكداً أن دعوة ليبيا جاءت بالنظر إلى الدور المحوري لليبيا في القارة الأفريقية.

كما بحث خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، ملفات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، لاسيما الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تجمعهما. (وال) ح س/ ر ت

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