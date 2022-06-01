استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال الصهيوني في شمال الخليل.

الخليل 1 يونيو 2022 (وال) – استشهدت شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة أن الشابة غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما) استشهدت إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى.

وأضافت الوكالة أن مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أفادت بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة، إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى الأهلي بالخليل، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من انقاذ حياتها.

يذكر أن الشهيدة وراسنة من بلدة شيوخ العروب، وهي اسيرة محررة اطلق سراحها في شهر ابريل الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة اشهر.

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