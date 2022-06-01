لافروف: الغرب وكييف يتحملان مسؤولية أزمة الغذاء العالمية

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تحميل الغرب وكييف المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية التي أثارتها حرب أوكرانيا، عبر إغلاق موانئها أمام السفن الروسية وتعطيل السلاسل اللوجستية والمالية.

وشدد لافروف على ضرورة أن يتخذ الغرب خطوات ملموسة لحل المشكلة، داعياً أوكرانيا إلى نزع الألغام من مياهها الإقليمية للسماح بعبور سفن شحن الحبوب بشكل آمن عبر البحر الأسود وبحر آزوف.

كما نوه وزير الخارجية الروسي بأن قوات البحرية الروسية ستضمن مرور هذه السفن من دون عراقيل، إلى المتوسط ومن ثم إلى وجهاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا، تنتجان ما يقارب 30% من الموارد على مستوى القمح العالمية.

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