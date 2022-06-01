بريطانيا.. جونسون ينفي مجدداً خرق مدونة السلوك الوزاري

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجدداً، خرق مدونة السلوك الوزاري للحكومة البريطانية، في محاولة لتفادي تمرد المحافظين المتزايد داخل حزبه، على خلفية “فضيحة الحفلات” بارتي غيت.

وأشار زعيم حزب المحافظين السابق، ويليام هايغ، إلى أن جونسون قد يواجه تصويتاً بحجب الثقة من نوابه الأسبوع المقبل.

كما أعرب عضو البرلمان عن حزب المحافظين جون ستيفنسون عن خيبة أمل عميقة، من الحفلات التي انتهكت قواعد الإغلاق في البلاد، وحث جونسون على الدعوة لإجراء تصويت على حجب الثقة كوسيلة لوضع حد لهذه المسائل.

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