الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب وطني في القطاع العام

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني في القطاع العام في 26 من شهر يونيو الجاري، احتجاجاً على إصلاحات حكومية مقترحة، بينها تجميد الأجور.

يشار إلى أنه من شأن التصعيد الجديد أن يعيق جهود الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لمواجهة أسوأ أزماتها المالية وتفادي الإفلاس، مقابل تعهدها بإصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.

وسبق لاتحاد الشغل أن رفض مقترحات بخفض الإنفاق، مطالباً بزيادة أجور موظفي الدولة، بعد أن وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5% في أبريل الماضي.

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