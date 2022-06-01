فرنسا تدعم اليونان في النزاع مع تركيا بشأن جزر بحر إيجه

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده لليونان في نزاعها مع تركيا بشأن جزر بحر إيجه، مندداً بأي تشكيك في “السيادة” اليونانية عليها، في إشارة إلى تصريحات لوزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو بهذا الخصوص.

وشدد ماكرون، في ختام القمة الأوروبية في بروكسل على أنه لا يمكن لأحد أن يُعرض للخطر سيادة أي دولة عضو اليوم، داعياً إلى إدانة هذه التصريحات في أسرع وقت.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن “مثل هذه الاستفزازات لا يمكن السكوت عنها، وتُشكل مصدر توتر جديد، في وقت يخضع فيه السلام والاستقرار في العالم لاختبار حقيقي.

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