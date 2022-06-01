وزير الاقتصاد والتجارةيبحث مع عدد من المسؤولين بالوزارة والمستثمرين عودة عمل مصنع الجفارة للصناعات الغذائية للعمل .

طرابلس 1 يونيو 2022 (وال)- بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع عدد من المسؤولين بالوزارة والمستثمرين عودة عمل مصنع الجفارة للصناعات الغذائية .

وابدى السيد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة استعداد الوزارة باداراتها المختلفة لتوفير الامكانيات والمساعدة الادارية للتعجيل بعودة المؤسسة الاقتصادية الى العمل .

واوضح الفريق الفني ان المعاينة لخطوط الانتاج تبين انها سليمة وتحتاج في مرحلة اولى الى توفير قطع غيار وبالامكان تشغيل المصنع قبل نهاية العام الجاري .

وسيوفر المصنع في حالة عودته للانتاج العصائر بمختلف انواعها وحليب النكهات والمياه الغازية .