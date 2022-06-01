ليبيا نيوز

وزير الاقتصاد والتجارةيبحث مع عدد من المسؤولين بالوزارة والمستثمرين عودة عمل مصنع الجفارة للصناعات الغذائية للعمل .

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 1 يونيو 2022 (وال)- بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج  مع عدد من المسؤولين بالوزارة والمستثمرين  عودة عمل مصنع  الجفارة للصناعات الغذائية .

 وابدى السيد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة  استعداد الوزارة باداراتها المختلفة لتوفير  الامكانيات والمساعدة الادارية للتعجيل بعودة المؤسسة الاقتصادية  الى العمل .

  واوضح الفريق الفني ان المعاينة لخطوط الانتاج  تبين انها سليمة  وتحتاج في مرحلة اولى الى توفير قطع غيار  وبالامكان تشغيل المصنع قبل نهاية العام الجاري .

  وسيوفر المصنع في حالة عودته للانتاج العصائر بمختلف انواعها   وحليب النكهات  والمياه الغازية .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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