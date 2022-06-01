وزير الداخلية بحكومة الوحدة يفتتح مكتب ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين بجهاز ‏مكافحة الهجرة غير الشرعية.

طرابلس 01 يونيو 2022 م (وال) – أفتتح وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” مكتب لترحيل المهاجرين التابع لجهاز ‏مكافحة الهجرة غير الشرعية بحضور رئيس الجهاز عقيد “محمد الخوجة” وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب وضباط ‏وضباط الصف بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.‏

وأكد الوزير ” مازن ” في كلمة خلال الافتتاح على أن تدشين هذا المكتب يأتي ‏تنظيما لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وأن وزارة ‏الداخلية تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات حكومة ‏الوحدة الوطنية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد من تدفق ‏المهاجرين.‏

وأوضح أن وزارة الداخلية تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف ‏تدفق المهاجرين إلى أوروبا بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية، مؤكدا على أن افتتاح ‏المكتب جاء استجابة لعدة ظروف ووضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي ‏وضعت في هذا الشأن.‏

وأثنى الوزير على المجهودات التي تبدل من قبل مكونات وزارة الداخلية المعنية ‏بالتعامل مع هذه الشريحة بكل إنسانية من أجل تخفيف المعاناة عليهم إلى حين ‏استكمال اجراءاتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.

وسيتيح افتتاح المكتب – حسب وزارة الداخلية – التواصل مع قنصليات بلدان المهاجرين لاتخاذ الإجراءات حيالهم وترحيلهم إلى بلدانهم. ‏ .

(وال)