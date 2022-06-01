وزير الداخلية بحكومة الوحدة يفتتح مكتب ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين بجهاز ‏مكافحة الهجرة غير الشرعية.

طرابلس 01 يونيو 2022 م (وال) – أفتتح وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” مكتب لترحيل المهاجرين التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بحضور رئيس الجهاز عقيد “محمد الخوجة” وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب وضباط وضباط الصف بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد الوزير ” مازن ” في كلمة خلال الافتتاح على أن تدشين هذا المكتب يأتي تنظيما لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وأن وزارة الداخلية تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات حكومة الوحدة الوطنية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد من تدفق المهاجرين.
وأوضح أن وزارة الداخلية تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف تدفق المهاجرين إلى أوروبا بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية، مؤكدا على أن افتتاح المكتب جاء استجابة لعدة ظروف ووضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي وضعت في هذا الشأن.
وأثنى الوزير على المجهودات التي تبدل من قبل مكونات وزارة الداخلية المعنية بالتعامل مع هذه الشريحة بكل إنسانية من أجل تخفيف المعاناة عليهم إلى حين استكمال اجراءاتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
وسيتيح افتتاح المكتب – حسب وزارة الداخلية – التواصل مع قنصليات بلدان المهاجرين لاتخاذ الإجراءات حيالهم وترحيلهم إلى بلدانهم. .
(وال)
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